В Зауралье всего 5% семей относятся к среднему классу

Курганская область вошла в число регионов с самым большим разрывом между состоятельным и бедным населением. Согласно рейтингу, составленному специалистами РИА Новости, Зауралье находится на 69 месте в стране по численности среднего класса (это худшая позиция среди субъектов УрФО). Доля жителей среднего класса здесь составляет всего 5,1%.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Больше всего таких семей оказалось на Ямале – 46,6% (1 место в общероссийском рейтинге). В Югре к среднему классу относится 28,5% семей (4 место). В Тюменской области доля среднего класса составляет 15,8% (14 место), в Свердловской области – 10,6% – доля семей, относящихся к среднему классу. (27 место), в Челябинской области – 10,1% (29 место).

Курган, Ольга Федорова

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