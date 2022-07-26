Курганская прокуратура заступилась за бизнес, которому не заплатили по госконтрактам

В Курганской области чиновники не расплачиваются с бизнесом за выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам. В первом полугодии 2022 года по этому поводу в регионе было возбуждено 13 административных дел. Шесть виновных лиц уже привлечены к ответственности в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому, – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Кроме несвоевременной оплаты по контрактам предприниматели жалуются в надзорное ведомство на необоснованное проведение проверок. В итоге были пресечены факты незаконных проверок органами контроля в Щучанском и Кетовском районе. За допущенные нарушения два должностных лица также привлечены к административной ответственности.

В прокуратуре отмечают, что при проработке поступивших заявлений о согласовании внеплановых проверок больше половины (68%) проверок не согласованы. Из 195 поступивших заявлений было отказано по 132. Также были внесены существенные коррективы и при формировании плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год. Прокурорами исключено свыше 38% контрольных мероприятий (780 из 2 тыс. предложенных).

Курган, Ольга Федорова

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