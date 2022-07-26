В Зауралье начинается реновация советских детских лагерей

В Курганской области начинается обновление инфраструктуры детских лагерей, которые были введены в эксплуатацию в 1960-70 годах. Как сообщили в правительстве региона, реновация пройдет в два этапа.

Первый этап – лагерь «Салют» (Шадринский округ) – ремонт столовой. Лагерь «Красные орлы» (Катайский район) – откроются новые корпуса. Лагерь «Космос» (Кетовский округ) – два новых корпуса, открытый стадион, уличная эстрада, будут отремонтированы жилые корпуса Лагерь «Зеркальный» (Кетовский округ) – капитальный ремонт.

Второй этап: реновация территории лагеря им. Коли Мяготина. Здесь предлагается создать палаточный городок и глэмпинг, спортивные площадки и уличные тренажеры, экотропу по реке Ик. В лагерях «Зеленый борок» (Половинский округ) и «Лесная республика» (Каргапольский округ) в части корпусов проведут капитальные ремонты, часть заменят на новые быстровозводимые сооружения.

Курган, Ольга Федорова

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