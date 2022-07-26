Врачи Курганской области будут выписывать пациентам электронные рецепты

В Курганской области врачи будут выписывать электронные рецепты. «Установить, что в Курганской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, используются рецепты сформированные в форме электронных документов», – говорится в приказе главы регионального депздрава Алексея Сигидаева.

Система электронных рецептов работает следующим образом: врач оформляет документ в электронном формате, подписывает его своей электронной подписью. Рецепт попадает в единую систему и становится виден аптекам. В аптеке пациенту нужно будет предъявить паспорт или QR-код приложения. Новый формат удобен в первую очередь для граждан, которые регулярно получают лекарства бесплатно или со скидкой, и для пациентов с хроническими заболеваниями. В перспективе им не придется отсиживать очередь к врачу, чтобы получить рецепт – продлевать его они смогут удаленно по согласованию с доктором.

Новая система упрощает медикам учет и анализ выписанных льготных, бесплатных лекарственных препаратов, исключает подделку рецептов и возможность повторного отпуска по одному и тому же рецепту.

Курган, Ольга Федорова

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