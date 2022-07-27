В Зауралье в 20 раз увеличили штраф за грязные фасады

В Курганской области увеличены штрафы за ненадлежащее содержание временных объектов, а также архитектурных элементов нежилых зданий.

Теперь за строение или сооружение, которое находится в неотремонтированном, загрязненном состоянии гражданину придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей (ранее штраф составлял всего 100-500 рублей). Для должностных лиц штраф увеличился до 10-30 тысяч рублей (ранее 1-3 тыс. руб.), для юридических лиц – до 40-70 тысяч рублей (ранее 3-5 тыс. руб.).

За ненадлежащее содержание временных объектов (бункеров, контейнеров, урн, киосков, павильонов и т.д.) диапазон штрафа для граждан вырос до 2-5 тыс. рублей (было 500-2000 руб.), для должностные лиц – до 5-10 тыс. рублей (ранее 3-5 тыс. руб.), для юрлиц – до 10-30 тыс. рублей (ранее 5-10 тыс. руб.).

За самовольную установку временных объектов и их использование штраф для должностных лиц составит 10-30 тыс. рублей (ранее 10-15 тыс. руб.), для юрлиц – 40-70 тыс. рублей (ранее 30-50 тыс. руб.).

Все эти изменения курганская областная дума внесла в закон «Об административных правонарушениях» на внеочередном заседании 26 июля. Также депутаты установили ответственность за нарушение требований по содержанию ограждений.

«Данные изменения приняты на основе предложений, которые вносила администрация города. Они помогут органам местного самоуправления в работе по контролю за соблюдением правил благоустройства», – заявил первый заместитель главы города Павел Каргаполов.

Курган, Ольга Федорова

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