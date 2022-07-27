Иностранцы стали в два раза чаще совершать преступления в Зауралье

Иностранные граждане стали в два раза чаще совершать преступления на территории Курганской области в 2022 году. Об этом сообщили в полицейском главке. «Анализ криминогенной обстановки показал, что за 6 месяцев иностранными гражданами совершено 203 преступления, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Больше половины из них составляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, из которых 103 – это факты сбыта запрещенных веществ», – рассказали в УМВД по Курганской области. Там добавили, что оперативники уже выявили и пресекли каналы поставки наркотиков из других регионов.

Сейчас с целью предупреждения нарушений миграционного законодательства в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Фиктивный адрес». Курганские полицейские проводят массовые проверки гостиниц, общежитий и иных мест компактного проживания иностранцев. За минувшие сутки в ходе рейдов по области было выявлено 26 нарушений правил въезда либо режима пребывания иностранцев на территории РФ, а также их незаконного привлечения к трудовой деятельности.

Курган, Ольга Федорова

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