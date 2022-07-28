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Четверг, 28 июля 2022, 13:48 мск

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В Кургане подешевели бананы и подорожал лук

В Курганской области подешевели бананы. За последнюю неделю цена на них снизилась на 8 процентов до 89,62 руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

При этом на 5,3 процента (до 50,71 руб. за кг) подорожал репчатый лук. Также на 3 процента стали дороже свежие помидоры (114,2 руб. за кг.). Остальные товары, если и меняли стоимость, то незначительно и в сторону уменьшения.

Курган, Ольга Федорова

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