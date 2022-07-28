В Кургане задержан уролог, который помогал зекам выйти из тюрьмы

В Кургане за получение взятки в особо крупном размере задержан бывший врач областной больницы. Мужчина помог заключенному выйти на свободу, поставив ему фальшивый диагноз.

В 2020 году Виталий Звонарев, отбывающий с 2002 года наказание в местах лишения свободы, через посредника передал 750 тыс. рублей узкопрофильному врачу-урологу из ОКБ (по неофициальной информации, речь идет о Григории П.) за оказание содействия в освобождении из колонии. «Общая сумма взятки по договоренности составляла 1,5 млн рублей», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Врач фиктивно диагностировал наличие у взяткодателя онкологического заболевания (рака мочевого пузыря последней стадии). На основании полученного медицинского заключения мужчина обратился в суд с ходатайством об освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью. И 28 февраля 2020 года Звонарева выпустили из колонии. Правда уже в 2022 году «смертельно» больной Звонарев был пойман пьяным за рулем автомобиля, за что снова отправился в места не столь отдаленные на 2,5 года.

Как сообщили в следственном комитете, преступная деятельность врача была выявлена сотрудниками УФСБ по Курганской области. «26 июля текущего года женщина-посредник и взяткополучатель были задержаны. Фигурантка, обвиняемая по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) дала признательные показания. Сегодня судом обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Врачу предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ», – уточнили в СК.

В настоящее время следователи совместно с УФСБ устанавливают все обстоятельств преступной деятельности обвиняемых. Как сообщают источники «Нового Дня» в силовых структурах, врач-уролог – не единственный, кто участвовал в процессе постановки фиктивных диагнозов заключенным и случай со Звонаревым – далеко не первый.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»