В Зауралье полиция готовит облаву на пьяных водителей

В Курганской области с 29 июля начнутся проверки водителей на предмет управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В профилактическом мероприятии «Нетрезвый водитель» примут участие не только автоинспекторы, но и другие сотрудники полиции.

«29 и 30 июля количество экипажей, ориентированных на выявление водителей с признаками опьянения, возрастет в несколько раз. Массовые проверки водителей пройдут не только в городах и населенных пунктах, но и на дорогах федерального и регионального значения, а также в местах массового скопления людей», – сообщили в УМВД по Курганской области. Там отметили, что каждое седьмое ДТП на зауральских дорогах произошло по вине нетрезвых водителей. По их вине погиб каждый шестой человек.

Напомним, в первый раз за езду в нетрезвом виде водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком до двух лет. В случае повторного нарушения наступает уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Она предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, а в некоторых случаях – лишение свободы на срок до двух лет.

Курган, Ольга Федорова

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