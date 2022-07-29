Тюменец убил курганского инвалида кирпичом от печи

Курганские следователи раскрыли убийство 16-летней давности. Обвинение было предъявлено жителю Тюмени, который ранее проживал в зауральском селе Макушино. «В 2006 году он пришел в дом своего соседа, где стал вести себя агрессивно. Из хулиганских побуждений злоумышленник нанес мужчине, сидевшему в кресле, один удар взятым с печи кирпичом, от которого тот скончался на месте. Потерпевший являлся инвалидом ввиду патологии органов зрения и практически ничего не видел. С места происшествия нападавший скрылся, а впоследствии переехал в Тюменскую область», – рассказали в СУ СКР по Курганской области.

Раскрыть данное преступление по горячим следам не удалось. Установили личность преступника только через несколько лет, благодаря современным возможностям генетических экспертиз. Кроме того, в ходе следственно-оперативных мероприятий был обнаружен прямой очевидец событий.

Подозреваемый в убийстве житель Тюмени был задержан и доставлен в Курганскую область. Свою вину в ходе предварительного следствия он не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»