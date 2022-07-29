В Кургане обещают построить 5-звёздочную гостиницу по цене придорожного мотеля

В Кургане на перекрёстке Куйбышева-Володарского построят гостиницу «мирового уровня». В здании будет 5 этажей. Об этом сообщает правительство Курганской области 29 июля 2022 года. Инвестор – компания ООО «РКС».

По данным областных властей, в отеле будет более 100 номеров, в том числе премиум-класса, класса-VIP и семейные номера. Также ресторан и «лобби», SPA и бассейн. Власти полагают, что отель станет «украшением города».

«По завершению проекта город и область получат современную гостиницу, отвечающую стандартам мирового уровня, предъявляемым к пятизвездочным отелям. Компания планирует вложить в строительство и оснащение социально значимого объекта порядка 200 млн рублей. В будущем это даст городу порядка 65 новых рабочих мест»,– рассказывают областные власти со ссылкой на представителя инвестора Дарью Ковалёву. Отметим, в 212 млн рублей оценивается другой инвестиционный проект – придорожный отель на трассе Иртыш, где на первом этаже будет кафе, а на втором – номера. Об этом сообщает сайт инвестиционного агентства Курганской области.

Областные чиновники уверены, что новая гостиница в Кургане улучшит имидж столицы региона. «Появление такого статусного объекта положительно скажется на имидже города и региона в целом. Земельный участок под застройку был предоставлен инвестору в аренду без торгов», – отметил директор департамента экономического развития Владимир Ковалёв, которого цитируют в пресс-службе губернатора.

Там обещают, что инвестору предоставят и другие меры поддержки: подключение к сетям и коммуникациям, приобретение оборудования.

По словам г-жи Ковалёвой, инвестор уверен в окупаемости проекта, так как в Курганскую область «с каждым годом будут приезжать всё больше туристов и не только из соседних регионов».

Курган, Наталья Ефремова

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