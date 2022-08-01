Губернатор Шумков анонсировал появление нового экопарка в Рябково

В микрорайоне Кургана – Рябково – появится экопарк. Об этом сообщил глава Курганской области Вадим Шумков в своих аккаунтах 1 августа 2022 года. Он добавил, что поручил коллегам разработать проект этого экопарка. Само обустройство зелёной зоны начнётся в следующем, 2023 году.

«В Рябково очень хороший лесной массив, с очень доброй историей. С учетом опыта других городов рассмотрим там создание экопарка. Будет удобно и жителям микрорайона, и всего города, да и проезжающим понравится. Попросил коллег в этом году начать работу по проектированию указанного объекта. В следующем году начнём работы. Постараемся увязать сочетание природы и прогулочных территорий, а также возможностей для детских игр и занятий спортом. Экопарк будет удобен и для взрослых, и для малышей»,– говорится в сообщении губернатора.

Курган, Наталья Ефремова

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