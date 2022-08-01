Курганского депутата подозревают в получении взятки

В Курганской области возбудили уголовно дело в отношении депутата Щучанской окружной думы. Мужчина, который ранее занимал должность главы одного из сельсоветов, обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«По предварительным данным, в 2020 году зная, что хозяин квартиры в жилом доме, признанном аварийным и включенным в «Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда, умер, а квартира подлежит изъятию в пользу государства, глава сельсовета нашел заинтересованное лицо и помог оформить документы на квартиру и заключить соглашение на выкуп аварийного жилья. За свою помощь подозреваемый потребовал денежное вознаграждение», – сообщили в УМВД по Курганской области.

Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УЭБ и ПК регионального полицейского главка. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст 291 УК РФ. Оба фигуранта допрошены и дали признательные показания, – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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