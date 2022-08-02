Курганец, призывавший к насилию над чиновниками, стал фигурантом дела

Житель Кургана, который призывал применить насилие к чиновникам, стал фигурантом уголовного дела. Ему 36 лет. Свои высказывания он размещал в соцсетях, рассказывают в пресс-службе управления ФСБ по Курганской области.

Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ.

«В течение 2020 года обвиняемый размещал в открытом доступе соцсети «ВКонтакте» высказывания, которые содержат публичные призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) представителей государственной власти, как социальной группы»,– уточняют в ведомстве.

Курган, Юлия Фролова

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