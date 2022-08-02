Суд обязал областных курганских чиновников сделать освещение в селе Пичугино

Суд обязал областных чиновников сделать тротуары и освещение на улице Пичугина в селе Пичугино Варгашинского района. Соответствующий иск подавала прокуратура. Об этом сообщает надзорная инстанция 2 августа 2022 года.

«В селе Пичугино на улице Пичугина – дороге общего пользования межмуниципального значения отсутствуют электрическое освещение и тротуары, что не соответствует требованиям документов и создаёт реальную угрозу возникновения ДТП. Прокурор района направил в суд исковое заявление к ГКУ «Курганавтодор», департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с требованием устранить обозначенные нарушения и профинансировать проведение данных работ»,– говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Варгашинский округ, Наталья Ефремова

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