В Зауралье будут судить мужчину из-за которого в пожаре погибли пять человек

В Курганской области будут судить жителя Звериноголовского района, по вине которого в пожаре погибли пять человек. В том числе дети.

Трагедия случилась 15 августа 2021 года в селе Звериноголовское. Около полуночи на ул. Гагарина загорелся трехквартирный жилой дом. В ходе тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух молодых женщин, мужчины и двух малолетних детей (2016 и 2018 годов рождения).

«Все погибшие находились в гостях у 29-летнего обвиняемого, – пояснили в СУ СКР по Курганской области. – В квартире было застолье. Обвиняемый установил на веранде музыкальную колонку, которую соединил с электрическим удлинителем, имеющим признаки короткого замыкания. Не отключив электрический удлинитель и музыкальную колонку от электросети, он ушел спать. В результате пожароопасного режима работы шнура питания электрического удлинителя произошел пожар».

Сам хозяин квартиры, несмотря на состояние алкогольного опьянения, самостоятельно эвакуировался через окно квартиры и покинул место происшествия, бросив гостей в доме.

Мужчина обвиняется по ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит районный суд.

Курган, Ольга Федорова

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