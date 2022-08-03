Озвучен дефицит бюджета среднестатистической курганской семьи

Среднедушевые денежные доходы жителей Курганской области немного выросли, но семейные бюджеты зауральцев по-прежнему верстаются с дефицитом. Об этом говорят данные Свердловскстата. За первые три месяца 2022 года средний доход увеличился на 8,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В рублевом выражении рос составил почти 1,8 тыс. – с 20 508 рублей в первом квартале 2021 года до 22 295 рублей в 2022 году.

При этом реальные доходы снизились больше чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Судя по данным Свердловскстата, основная масса средств (89,6%) уходит у курганцев на потребительские расходы. Еще 13 процентов тратится на обязательные платежи и взносы. Таким образом население остается в минусе (-2,6%) и не имеет возможности откладывать сбережения.

Курган, Ольга Федорова

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