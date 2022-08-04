Курганское село завалило пухом (ВИДЕО)

Жители Сафакулевского района Курганской области пожаловались на нашествие непонятного пуха. «Просим помощи для борьбы с этой страшной напастью. Пожароопасной!», – написали в соцсетях люди и прикрепили к посту видео из поселка Карасево, на котором белый, похожий на тополиный, пух покрыл улицы деревни, скрыл под собой кусты и заполнил палисадники домов до самых окон.

«Все Карасево утопает под этой гадостью огороды, грядки. Слов нет, ждем какую-то помощь из дома хоть не выходи», – пишет Римма Ризванова.

Пользователи подсказали, что это сорняк, который нужно было уничтожать до того, как он успел прорасти. «Ячмень гривастый. Если в огороде – то прополка до начала колошения. И это нужно повторять всегда, – пишет Радик Нурмухаметов. – Это растение является бедой для многих регионов страны. Скот и птицы его почти не поедают».

«Вот это урок для всех! Нельзя давать этой траве прорастать. Каждый должен убирать ее на своем участке. А администрации сел привлекать нерадивых хозяев. Только всем миром можно избежать того, что творится в Карасево. У нас в Мансурово тоже начинает прорастать эта трава», – рассказывает Альфия Магафурова.

«Сначала появилась на месте заброшенной фермы, теперь она растёт по всему озеру. В прошлом году надуло с озера во дворы, в сады. Еле как убрали эту гадость, поливали водой сворачивали в клубки», – делится опытом Гуля Багаутдинова.

Курган, Ольга Федорова

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