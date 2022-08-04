В Зауралье подорожала водка и подешевели огурцы

В Курганской области на 13,5 процента подешевели свежие огурцы. За последнюю неделю цена на них снизилась до 70,7 руб. за килограмм. Об этом сообщает Свердловскстат.

Также почти на 10 процентов подешевели бананы (81,5 руб. за кг) и свекла (41.5 руб за кг). На 7 процентов снизились цены на картофель (42,9 руб. за кг) и свежие помидоры (106 руб. за кг). В числе подорожавши продуктов – водка и макароны (рост на 3%). Остальные товары, если и меняли стоимость, то незначительно, в основном в сторону уменьшения.

Курган, Ольга Федорова

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