Вдовец из курганского села в упор расстрелял лебедей

Житель Щучанского района Курганской области Михаил Пичугин заплатит штраф в размере полмиллиона рублей за то, что застрелил четырех краснокнижных лебедей. Преступление было совершено 25 мая 2021 года на озере в селе Нифанка. Михаил с мужчиной, личность которого установить так и не удалось, застрелили двух самок и одного самца лебедя-шипуна. Все птицы погибли от ранений в шеи.

«Я видела, как они подобрали с воды трех мертвых лебедей, а четвертого лебедя, который был еще живой, Пичугин в упор расстрелял, а второй мужчина поднял убитого лебедя и погрузил в лодку. Потом моторная лодка подошла к берегу, где расположен дом Пичугина. Пичугин и второй мужчина вытащили лодку на берег», – рассказала одна из жительниц села.

Свидетели преступления вывали полицию. Пичугин был пойман с поличным и задержан. Следователям мужчина сообщил, что никого не убивал, а просто подобрал на озере тушки лебедей. Потом в суде он частично признал вину, но от дачи показаний отказался.

В итоге Пичугин был признан виновным по ч.2 ст.258 УК РФ. При назначении наказания суд учел состояние семьи подсудимого (мужчина вдовец, воспитывает один малолетнего ребенка). «Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, надувная лодка и лодочный мотор конфискованы в доход государства», – сообщили в УМВД по Курганской области.

Стоит отметить, что стоимость одной особи птицы лебедь-шипун составляет 3 тыс. рублей. Браконьеры убивают лебедей ради их вкусного и жирного мяса, теплого пуха и красивого пера, которое идет на изготовление украшений и декора для интерьера.

Курган, Ольга Федорова

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