Житель Сургута напал работницу ночного заведения в Кургане

Житель Сургута напал на работницу ночного заведения в Кургане и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Для этого он специально проследил за возвращавшейся с работы девушкой. Преступление было утром 30 июля. Сразу после нападения югорчанин скрылся, а на следующий день на самолете покинул областной центр – улетел в Сургут.

«По «горячим следам» мужчина был задержан в аэропорту и доставлен обратно в Курган для проведения следственных действий», – рассказали в СУ СКР по Курганской области. Югорчанину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.132 УК РФ

Курган, Ольга Федорова

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