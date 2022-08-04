В курганском селе закрывают школу из-за протекающей крыши, детей отправляют в другую деревню

В Белозерском округе Курганской области закрыли Баяракскую школу из-за протекающей крыши. Власти муниципалитета уверяют, что закрытие временное, якобы она откроется после завершения судебных разбирательств с подрядчиком, которые ещё и не начинались. Персонал школы и жители волнуются, что школу закроют навсегда и просят прокуратуру обратить внимание на проблему. Тему закрытия школы подняли в паблике «ИС Белозерское» «Вконтакте» 4 августа 2022 года.

«Наш Белозерский округ делает всё для своего района, чтоб он развалился. То ЦРБ объединяют с областью, сейчас Баяракская школа попадает под закрытие. Рабочий персонал увольняют и живите как хотите. Потому что у района нет финансов на ремонт кровли школы, которую ремонтировали уже не один раз»,– написал анонимный пользователь в сообществе.

В ответ официальный представитель администрации округа заявил, что крыша протекает из-за сильного ветра. Её должен был восстановить подрядчик, который ремонтировал кровлю несколько лет назад. Но он этого не сделал. И теперь власти готовят иск в арбитражный суд. Иск ещё не отправили.

Власти обещают, что только на период судебных разбирательств закроют школу. При этом неясно, почему нельзя отремонтировать школу, а потом уже взыскивать с подрядчика убытки.

«Обучающиеся переводятся в Куликовскую основную общеобразовательную школу – филиал МКОУ «Белозерская СОШ им. В.Н.Коробейникова». Будет организован подвоз обучающихся школьными автобусами»,– рассказали власти.

Чиновники уверяют, что всем сотрудникам Баяракской ООШ предложили работу в Куликовской ООШ.

Белозерский округ, Наталья Ефремова

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