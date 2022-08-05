В курганской областной больнице нашли молоко от местных производителей с антибиотиками

В Курганской областной больнице нашли молоко с антибиотиками. В процессе расследования выяснилось, что продукция была выработана из сырого разливного молока, полученного от молочных ферм-поставщиков без справки о ветеринарно-санитарном благополучии. Подробности раскрывают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Объём обнаруженного сомнительного молока – 10 тонн.



Проверку в областной больнице провели июне 2022 года. На пробу взяли молоко от производителя из Курганской области.

«В отобранной пробе было выявлено несоответствие продукции по показателю линкомицин (антибиотик), что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», – говорится в сообщении ведомства.

Путь молока проследили по программе «Меркурий».

«Управление Россельхознадзора вынесло предостережение предприятию-изготовителю и рекомендовало руководству обеспечить безопасность и прослеживаемость молочной продукции в процессе её производства и реализации, а также усилить контроль за оформлением ветеринарных сопроводительных документов уполномоченными лицами предприятия в ФГИС «Меркурий», – говорится в материалах надзорного ведомства.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»