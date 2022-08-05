Жителям Курганской области снова запретили ходить в лес из-за жары

В Курганской области снова ввели запрет на посещение лесов для граждан. Он действует с 5 по 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора. Причина – наступившая жара.

«Нельзя въезжать в лесополосу на автомобилях и находиться на территории земель лесного фонда. В лесах полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, проведение любых пожароопасных работ. Запрет не распространяется на граждан, осуществляющих заготовку древесины в соответствии с заключенными договорами купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»,– говорится в пояснениях правительства.

За нарушения требований пожарной безопасности в лесах действует административная и уголовная ответственность. Штрафы составляют до 30 тыс. рублей для граждан и до 400 тыс.рублей для юр.лиц.

Заметив возгорание или факт нарушения техники пожарной безопасности, звоните по телефонам:

единый номер 112;

лесная охрана 88001009400;

диспетчерская служба лесного хозяйства 8 (3522) 43-63-61, 43-63-51.

Курган, Наталья Ефремова

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