Губернатор Шумков сказал бизнесменам, что надо платить налоги, зарплаты и не заваливать землю мусором

Очередную встречу с предпринимателями провёл губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он попросил представителей бизнес-сообщества платить налоги, «нормальные» зарплаты, а также не заваливать мусором арендованные земли. Об этом сам г-н Шумков написал в своём телеграм-канале 5 августа 2022 года. Предыдущая встреча с курганскими бизнесменами запомнилась заявлением губернатора о толерантности. «Для меня понятие «толерантность» – это вообще что-то неприличное»,– говорил в мае 2022 года Вадим Шумков.

Сегодня встреча с бизнесменами называлась «совет по развитию предпринимательства».

«Говорили о многом. Говорили о разном. В том числе о том, что мало жаловаться на то, что не хватает профессиональных кадров – нужно ещё и платить людям нормально. Тогда они будут держаться за работу.

Мало требовать ремонта дорог или благоустройства у своего предприятия – нужно налоги платить не через раз и как хочется, а как надо. Тогда у государства появится больше возможностей по благоустройству и модернизации инфраструктуры.

Мало рассказывать другим, как и кто должен работать, – нужно, чтобы твой бизнес своим видом не вызывал чувство жалости, а муниципальная земля, переданная тебе бесплатно на льготных условиях, не была завалена мусором и грязью. Ведь это имущество государства. Тогда твой бизнес своим видом будет привлекать и правильных партнёров, и благодарных клиентов»,– написал глава региона.

Он поделился мыслями о том, что за последние 3 года (период нахождения г-на Шумкова на посту губернатора – прим.ред.) изменения, произошедшие в региональном бизнесе, масштабные. «Огромное количество реализуемых проектов. Новые предприятия. Нам нужны новые рабочие места и сохранение действующих. Для этого мы реализуем различные меры финансовой, налоговой и имущественной поддержки»,– заключил чиновник.

Курган, Наталья Ефремова

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