В Далматовском районе мужчина на самокате поджёг автомобиль своего соперника

В Далматовском районе мужчина пытался сжечь машину своего соперника. Транспорт спас случайный очевидец – сосед владельца автомобиля. Подробности происшествия раскрывают в пресс-службе управления МВД по Курганской области 8 августа 2022 года. ЧП случилось в минувшие выходные ночью.

Поводом для поджога стал конфликт между мужчинами из-за женщины.

«Местный житель заметил, что во дворе дома горит автомобиль ВАЗ, принадлежащий его соседу. Гражданин предпринял меры к тушению, благодаря чему возгорание было быстро ликвидировано. Мужчина сообщил о случившемся владельцу имущества, который отсутствовал дома и не знал об инциденте. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли следы обуви, принадлежащие подозреваемому, а также след от электросамоката, на котором он передвигался. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению противоправного деяния причастен 36-летний гражданин, у которого были личные неприязненные отношения с потерпевшим из-за женщины. Злоумышленник задержан и признался в содеянном», – рассказали полицейские.

Поджигатель стал фигурантом дела по ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 167 УК РФ»Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Далматовский район, Наталья Ефремова

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