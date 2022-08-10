В Кургане возбудили уголовное дело из-за дыры в скейт-парке: травмировался ребёнок

Ребёнок получил травму в скейт-парке ЦПКиО Кургана из-за того, что в конструкции была дыра. ЧП случилось в июне 2022 года. Следователи, проведя проверку, возбудили уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Курганской области 10 августа.

Специалисты, обслуживающие парк, устранили дыру в конструкции только после травмирования мальчика.

«Днём 26 июня мальчик 2014 г.р. на трюковом самокате катался по площадке скейт-парка, имеющей повреждение поверхности в виде пробоины в листе ламинированной фанеры. Наехав колесом самоката на указанный дефект, ребёнок упал и получил серьёзную травму ноги. Мать мальчика незамедлительно доставила его в больницу им. Красного Креста, где он был госпитализирован. После указанного инцидента повреждённый фрагмент фанеры был заменён»,– говорится в материалах следователей.

Мать мальчика обратилась в СКР.

Уголовно дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, ответственные за содержание и ремонт данного скейт-парка, и дана юридическая оценка их действиям (бездействию)»,– поясняют в ведомстве.

Курган, Наталья Ефремова

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