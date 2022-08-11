В Курганской области умерло на треть больше младенцев, чем в прошлом году

За первое полугодие 2022 года в Курганской области скончалось 6660 человек. Из них 25 детей в возрасте до 1 года. Это на 32% больше, чем за тот же период 2021 года, когда умерло 17 младенцев. За тот же период в регионе родилось 3185 человек Таким образом естественная убыль населения за два месяца составила 3475 человек, – сообщает Свердловскстат.

Также в службе статистики отметили, что с января по июнь курганцы чаще разводились, чем вступали в брак – на 1636 свадеб приходится 1982 разводов. В 2021 году разрыв был меньше – на 1875 браков 2011 разводов.

Курган, Ольга Федорова

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