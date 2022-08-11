В Зауралье подешевела капуста

В Курганской области на 18% за неделю подешевела белокочанная капуста. Теперь килограмм в среднем стоит 26 рублей, – сообщает Свердловскстат. Из числа подорожавших продуктов – пшено (на 5%, до 75,2 руб. за кг.), репчатый лук (на 3% до 52,3 руб. за кг.) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 3% до 462,7 руб. за кг.).

Стоимость остальных продуктов питания практически не менялась.

Курган, Ольга Федорова

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