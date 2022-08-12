Губернатор Шумков перечислил достойных депутатов областной думы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков похвалил нескольких депутатов областной думы. Глава региона назвал фамилии некоторых парламентариев, которые достойно представляют интересы жителей региона. В их числе учитель Ольга Баланчук, врач-онколог Гиви Сепиашвили, гендиректор «Шадринский домостроительный комбинат №2» Валерий Порубов, гендиректор АО «Шадринский Зооветснаб» Александр Брюханов, а также глава фермерского хозяйства Фёдор Ярославцев. Г-н Шумков заявил, что за этих людей ему не стыдно.

Отметим, в областной думе есть и другие промышленники и аграрии. Например, Марат Исламов, Роин Цховребов, Александр Обласов, Андрей Шиншин. Депутатом является также замдиректора в Центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Елена Воронович. Они не были упомянуты в посте главы региона.

Г-н Шумков отметил, что ему знакомо распространённое мнение обывателей о депутатах, как о «профессиональных погремушках». Однако он полагает, что не все народные избранники такие. И именно названные им курганские депутаты должны это продемонстрировать.

Свой пост про депутатов глава региона сопроводил хэштегом #КурганЭтоЧестныйТруд.

Приводим текст публикации губернатора полностью.

Курган, Наталья Ефремова

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