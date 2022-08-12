Губернатор Шумков поговорил с новым главой погрануправления ФСБ о воспитании молодежи

Губернатор Вадим Шумков провел рабочую встречу с вновь назначенным начальником пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Юрием Кудрявцевым. В ходе встречи губернатор и руководитель погрануправления обсудили вопросы взаимодействия по выполнению задач, поставленных президентом России, контроля за соблюдением пограничного режима и работу по патриотическому воспитанию молодежи, – сообщили в пресс-службе губернатора.

Юрий Кудрявцев был назначен на должность указом президента РФ. Ранее он проходил службу в погрануправлениях по Чеченской республике, Хабаровскому краю, Карачаево-Черкесской республике.

Курган, Ольга Федорова

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