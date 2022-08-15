В Зауралье будут судить эксгибициониста-педофила

В Курганской области будут судить жителя Шадринска, который показывал детям свои половые органы. В конце мая пьяный 52-летний мужчина пришел на детскую площадку во дворе одного из многоквартирных домов Шадринска. Он заманил гуляющих на улице детей за гаражи, где и совершил действия сексуального характера. Злоумышленник был задержан по горячим следам. В ходе предварительного следствия было установлено, что аналогичные действия мужчина совершил не в первый раз.

Шадринец обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п.«б» ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные отношении двух или более несовершеннолетних), а также преступлений, предусмотренных ч.1 ст.135 УК РФ, ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия). В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит областной суд.

Шадринск, Ольга Федорова

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