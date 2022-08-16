Курганским полицейским пришлось расстрелять автомобиль, чтобы остановить водителя

Курганским полицейским пришлось стрелять по колесам автомобиля, чтобы остановить пьяного водителя. В полицию обратилась сотрудница заправочной станции. Она сообщила, что покупавший бензин клиент находился в состоянии опьянения. На место выехал экипаж ДПС, который вскоре обнаружил автомобиль нарушителя на трассе «Иртыш». Водитель периодически создавал аварийные ситуации, при этом не остановился по требованию инспекторов.

«Полицейские применили табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух патрульный открыл огонь по колесам, благодаря чему машина была остановлена. Правонарушитель попытался скрыться от сотрудников в лесном массиве, но был задержан», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный находился в состоянии опьянения, при этом он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Курган, Ольга Федорова

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