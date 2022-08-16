Жители Курганской области стали лучше питаться

Жители Курганской области за последние пять лет стали больше употреблять в пищу мяса, рыбы, овощей, фруктов и молочных продуктов. Кроме того, увеличился объем калорий, употребляемый одним человеком в сутки (с 2753 ккал в 2017 году до 2945 ккал в 2021 году).

По данным Свердловскстата, потребление овощей и бахчевых в среднем на члена домашнего хозяйства в 2021 году составило 128 кг в год (в 2017 году – 116 кг в год). Объем фруктов и ягод, употребляемых за год одним человеком, вырос с 72 кг (в 2017 году) до 79 кг (в 2021 году). В 2021 году среднестатистический курганец выпил 257 литров молока (в 2017 году – 230 л.), съел 95 кг мяса (в 2017 году – 73 кг) и 26 кг рыбы (в 2017 году – 21 кг).

Объемы потребления хлеба, картофеля, яиц и масла практически не изменились.

Курган, Ольга Федорова

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