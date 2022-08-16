В Кургане отключат холодную воду в жилых домах и детских садиках

В Кургане район Рябково останется без холодного водоснабжения. Как сообщает компания «Водный Союз», 18 августа в связи с заменой запорной арматуры на насосной станции 3-го подьёма с 09-00 до 21-00 будет ограничена подача холодной воды по адресам:

– частный сектор правой стороны Рябково от ул. Карбышева.

– ул. Анфиногенова № 100,102,104,106,172.

– ул. Школьная № 13а (Котельная),24, 48 (Детский сад №109 «Журавушка»), 68.

– ул. Б.Петрова № 123,132, 134.

– пр. Голикова № 28 – 38, 30б (Автомойка), 39 (ТЭЦ-2).

– ул. Промышленная № 3к1,3к2, 19 (Кабельный завод).

– ул. Московская № 26 (Школа № 17), 24 (Детский сад №110 «Краски»).

– ул. Чернореченская № 46 (Автомойка),79, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 97а (Котельная), 99,101, 103 (Детский сад № 16 «Золотой колосок»), 103б (КНС-19), 105, 107, 107а, 109, 109а, 115, 115 (Теплопункт), 119, 125,130б (КНС Юнона).

Жителям советуют сделать необходимый запас воды.

Курган, Ольга Федорова

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