Курганские чиновники похвастаются своими достижениями через шлем виртуальной реальности

Курганская область представит продукцию местных производителей на Межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге. В столицу УрФО чиновники и бизнесмены отправятся 13 сентября на три дня. В выставочном центре «Екатеринбург – ЭКСПО» на 150 кв.м. они разместят экспозицию АПК Зауралья.

Курганский стенд будет состоять из нескольких зон, в том числе из зоны дегустаций. Предприятия АПК представят на выставке молочную, мясную и рыбную продукцию. Также курганцы будут угощать гостей алкогольными и безалкогольными напитками, хлебом, фермерскими продуктами. Всего из Кургана в Екатеринбург привезут не менее 500 кг различной еды. Для удобства зону дегустаций оборудуют холодильной витриной, кухонной техникой, столами, барными стульями и т.д.

Кроме продуктовых зон Курганская на стенде Курганской области будет расположен сектор «наука и научные достижения в агропромышленном комплексе». «Для усиления интерактивности стенда необходимо организовать презентационную зону, оборудованную ТВ панелями, интерактивными сенсорными столами, ТВ стендом с демонстрацией 3D фильма о Курганской области, стенд с автономными шлемами виртуальной реальности, с виртуальными экскурсиями по Курганской области в режиме 360 градусов», – говорится в техзадании. Согласно сайту госзкупок, изготовление выставочной экспозиции обойдется Курганской области в 3 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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