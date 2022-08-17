В Зауралье велосипедиста убило пассажирским поездом

В поселке Варгаши Курганской области 17 августа пассажирский поезд «Кисловодск-Новокузнецк» насмерть сбил велосипедиста. Мужчина ехал через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

«На месте гибели велосипедиста работает следственно-оперативная группа. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал транспортный прокурор. Курганской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – сообщает уральская транспортная прокуратура.

Из-за инцидента движение поезда было задержано на 30 минут.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»