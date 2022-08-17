«Не нужно удерживать людей», – губернатор Шумков прокомментировал отток населения из Зауралья

Губернатор Курганской области Вадим Шумков признал, что из региона продолжают уезжать люди. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс. «Мы порадовались в 2020 году, я даже на Совете Федерации сказал, что отток резко сократился – буквально несколько десятков человек уехало. Но проблема сохраняется. Во-первых, агломерации так складываются, что высасывают людей из маленьких регионов. Например, Москва, как пылесос, вычищает 16-20 регионов вокруг себя. Здесь эту роль выполняют города Тюмень и Екатеринбург. Люди пытаются развиваться там», – сказал Шумков.

По его словам, в сложившейся ситуации можно только продолжить заниматься благоустройством Кургана, чтобы привлечь в него людей, уставших от жизни в мегаполисах.

«Решение – формировать город в таком виде, какой он есть. Пусть это будет комфортный, малоэтажный, симпатичный город. Не нужно удерживать здесь тех людей, которые хотят уехать, не надо надевать им на ноги кандалы. Но нужно предлагать вернуться обратно с профессией тем, кто может найти здесь свое место. И нужно приглашать сюда других людей, потому что сейчас меняются тренды в стране. Многие «наелись» фальшивой агломерации, проживая в городе-миллионнике на 25-м этаже, работая в ЧОПе за 25 тыс. рублей, не видя при этом ни белого света, ни природы. Такие небольшие города с инфраструктурой, с набережной, с парками, скверами, с нормальными рабочими местами будут привлекать людей», – пояснил глава Зауралья.

Курган, Ольга Федорова

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