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Четверг, 18 августа 2022, 13:31 мск

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Международная группа наркосбытчиков из Кургана делала закладки в Тюмени

В Кургане будут судить межнациональную организованную группу, которая занималась распространением наркотиков в Зауралье и Тюмени. Граждане Республики Узбекистан и Киргизской Республики получали крупные партии наркотика, фасовали его, а затем сбывали путем тайниковых закладок сразу в двух регионах.

Всего их обвиняют в совершении 49 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Уголовное дело направлено в Курганский городской суд. Наркосбытчикам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, – сообщает прокуратура Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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