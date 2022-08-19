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Пятница, 19 августа 2022, 11:54 мск

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Далматово снова получит федеральные деньги: смотрите, как дизайнеры изменят городские площади (ФОТО)

фото – документация проекта

Далматово получит федеральные деньги на обновление двух площадей. Проект Далматовского района Курганской области по благоустройству центральной части райцентра стал победителем VI всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Приз – 70 млн рублей. За счёт гранта в том числе сделают качели, кафе, фонтан, необычные лавочки и шахматные столы, высадят деревья и кустарники.

Проект называется «История двух площадей. Благоустройство центральной части города Далматово: Привокзальная площадь, улица Попова и Успенская площадь».

Он предусматривает благоустройство двух площадей, соединяемых прогулочной улицей. На Привокзальной площади запланировали благоустройство парковой зоны для отдыха и выгула собак, кафе с летней верандой и сквер с картой города. На Успенской площади, которая прилегает к Далматовскому монастырю, обустроят зоны тихого отдыха, площадку для проведения праздников, установят фонтан и качели.

Итоги конкурса подвели накануне в Москве.

Авторы проекта так описывают будущий результат: «привокзальная площадь станет встречающей площадкой для туристов, которые следуют к городским достопримечательностям, здесь можно будет передохнуть, ознакомиться с историей и достопримечательностями города, посетить кафе, приятно провести время в ожидании транспорта. Скверы с восточной и западной стороны жд-вокзала превратятся в места повседневного досуга и общения жителей: озеленение, детская площадка, площадки с шахматными столами, территория для выгула и дрессировки собак.

Улица Попова между Привокзальной и Успенской площадями будет прогулочно-транзитной зоной с местами для тихого отдыха.

Успенская площадь станет местом повседневного досуга и общения жителей. Устройство сухого фонтана, частичное озеленение, замена сцены, установка качелей, замена покрытий – сделает территорию привлекательной для пребывания разных групп пользователей 365 дней в году».

Дизайнеры сделали проект, связанный с архитектурой Далматовского монастыря: «стержневой темой дизайна благоустройства стал выбор светлых оттенков: белые фасады, оттенки серого в мощении. Все объекты выглядят единым ансамблем с Успенским монастырём».

Ранее Далматово уже получало федеральный грант конкурса «Малые города» на благоустройство парка «Берёзовая роща».

Далматово, Ольга Федорова

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