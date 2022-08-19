Жители Шадринска решили обливать экскрементами автомобили с сабвуферами

Жители Шадринска объявили войну водителям-меломанам, которые, стоя в пробках на осеевском мосту, открывают окна и двери автомобиля и слушают музыкальные композиции при помощи мощных сабвуферов. Жильцы близлежащих домов, ежедневно страдающие от громкой музыки, заявили, что начнут обливать такие автомобили нечистотами.

«Я приготовил две фляги отборного собачьего дерьма в перемешку с пищевыми отходами и дырокол для особо отличившихся … Каждый, кто еще хоть раз посмеет устроить дискотеку на отрезке дороги от ул. Михайловская до ул. Пионерская получит в салон своего авто пакет с дерьмом, а те, кто будет с закрытыми окнами останутся с дырявыми колесами», – написал в группе «Подслушано Шадринск» в ВКонтакте один из местных жителей. Он также добавил, что «на тропу войны вышел не один».

Мнения комментаторов разделились. Одни пользователи поддержали мужчину. Другие написали, что днем громко слушать музыку не запрещено и предположили, что при помощи сабвуферов водители борются со стрессом, вызванным пробкой на мосту. Некоторые предупредили автора о возможной ответственности за порчу имущества.

Напомним, причиной автомобильных пробок в сторону поселка Осеево стали ремонтные работы моста через реку Исеть. Люди с мая жалуются на то, что движение в районе реконструкции фактически не регулируется, реверсивные светофоры не обеспечивают оптимальный поток транспорта в часы наибольшей нагрузки. Знаки пешеходного перехода установлены с нарушениями.

Шадринск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»