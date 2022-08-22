В Курганскую область едет бывший глава правительства России Степашин

В Курганскую область вечером 22 августа приедет бывший премьер-министр правительства России, глава попечительского совета «Фонда развития территорий» и председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. Он пробудет в Зауралье три дня.

По данным «Нового Дня», завтра Степашин побывает в Батуринском храме в Шадринском районе (ИППО курировало ремонт этой церкви), осмотрит объекты благоустройства и соцобъекты в Шадринске, а в среду проведет совещание в Кургане. В ходе визита Степашин встретится с губернатором Вадимом Шумковым.

Курган, Ольга Федорова

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