РЖД заплатили Курганской области за сбитых поездами животных

Бюджет Курганской области получил о ОАО «РЖД» почти полмиллиона рублей. Таким образом компания компенсировала региону гибель животных, которых сбили локомотивы.

Так, в июне этого года на перегоне Далматово-Лещево-Замараево ЮУЖД под колесами проходящего пассажирского поезда сообщением Москва-Челябинск погибла косуля, на перегоне Горбуново-Петухово ЮУЖД грузовой поезд сбил двух лосей. Всего в Курганской области в 2022 году под колесами локомотивов погибло 7 диких животных – 3 косули и 4 лося.

«Курганским транспортным прокурором внесены представления руководителю курганского региона ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД». По результатам рассмотрения, актов прокурорского реагирования в бюджет Курганской области фактически выплачено 440 тыс. рублей», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Курган, Ольга Федорова

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