В Кургане люди руками держали автобус чтобы спасти пассажиров после аварии

В Кургане 23 августа автобус съехал в кювет. Чтобы автобус не перевернулся и не упал на двери, пассажиры держали его руками, пока другие выбирались из транспортного средства. Об этом участники событий написали в группе «Инцидент Курган» ВКонтакте.

«Сегодня на трассе Курган-Новолушниково автобус номер 267, только отъехав от остановки Галкино-2, съехал в кювет. Чудом не перевернулся. Хорошо, что в автобусе были мужчины, которые незамедлительно выскочили и держали его руками, не дав автобусу упасть на бок. В это время, остальные пассажиры аккуратно выбрались из автобуса. Отделались легким испугом, могло бы все быть намного печальнее», – рассказала Екатерина Тимофеева.

Пассажиры автобуса в комментариях к посту сообщили, что ДТП произошло по вине водителя, который ехал на слишком большой скорости и отвлекся. «Прошу принять меры на данной ситуации. Ехала сегодня на 267 автобусе, из-за невнимательности водителя, мы съехали с дороги. Он постоянно гоняет (с каждым разом становиться страшно, ездить с таким водителем), при этом успевает сидеть в телефоне. Видит, что дороги ужасные и гонит…Нужно иметь какое-то чувство ответственности, не дрова всё-таки везёшь. Если после данной ситуации не примут меры, в следующий раз будут пострадавшие», – сообщила одна из пассажиров автобуса.

Курган, Ольга Федорова

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