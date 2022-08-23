На Дне города в Шадринске выступит группа «Лицей»

На День города в Шадринск приедет группа «Лицей». Об этом сообщили в мэрии. Выступление поп-группы Анастасии Макаревич начнется в 21 час 27 августа и станет кульминацией гала-концерта, в котором также примут участие творческие коллективы Шадринска, Кургана, Санкт-Петербурга. Празднование юбилея города завершится разноцветными залпами салюта.

Днем же в центре города будут развернуты 12 зрелищных площадок. Среди них ЦДК «Октябрь», набережная Исети, Центральная детская библиотека «Лукоморье», купеческий комплекс «Усадьба Густомесова», технопарк «Кванториум», стадион «Торпедо» и др.

Шадринск, Ольга Федорова

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