Из Кургана начнут летать рейсы на Ямал

Из Кургана начнут летать самолеты в Ямал. Об этом сообщается на страничке курганского аэропорта в ВКонтакте.

«С 21 сентября жители и гости Курганской области смогут улететь из аэропорта Кургана в Новый Уренгой. Субсидированные рейсы будет выполнять авиакомпания «Utair» раз в неделю по средам на самолёте «Boeing 737 – 400». Он рассчитан на 159 кресел», – говорится в сообщении.

Курган, Ольга Федорова

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