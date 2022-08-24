ФСБ возбудила дело на жителя Кургана за призывы расправится с властью

В отношении жителя Кургана возбудили уголовное дело за призыв к насильственной расправе над сотрудниками органов власти.

«Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. В открытой группе соцсети «ВКонтакте» обвиняемый размещал комментарии, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, образующей социальную группу по признаку ведомственной принадлежности», – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

В настоящее время фигурант признал свою вину, в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, Ольга Федорова

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