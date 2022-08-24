В Кургане во время эвакуации из-за пожара нашли труп в подъезде

В Кургане жительница верхнего этажа одной из пятиэтажек города погибла из-за пожара на нижнем этаже. Возгорание произошло ночью 24 августа 2022 года в одной из квартир на 2 этаже дома на ул. К. Мяготина, 90. В ходе тушения пожара и эвакуации жильцов дома сотрудники МЧС обнаружили на лестничной площадке тело 62-летней женщины, которая проживала на 5 этаже.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего и причины возгорания, назначена пожарно-техническая экспертиза. Для установления причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Фото – СУ СКР по Курганской области

Курган, Ольга Федорова

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