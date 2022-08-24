В Шадринске на несколько месяцев задерживается открытие нового ТЦ

В Шадринске минимум на три, максимум на шесть месяцев задерживается открытие современного торгового центра «Шадринск-холл». Об этом стало известно накануне, во время посещения ТЦ губернатором Вадимом Шумковым и уральским полпредом Владимиром Якушевым. «Открытие «Шадринск Холл» ожидается осенью», – сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. В пресс-службе губернатора не уточнили, о каком конкретно месяце идет речь.

Напомним, что последний раз Вадим Шумков и Владимир Якушев осматривали «Шадринск-холл» 20 апреля 2022 года. Тогда курганское правительство сообщало, что работы по строительству объекта находятся в завершающей стадии, идет отделка, застройщик планирует открытие ТЦ на конец мая.

Напомним, площадь ТЦ составляет более 16 тысяч квадратных метров. Первый этаж здания планируется отдать под фермерскую продукцию, сетевые продуктовый и промышленный магазины. Также на первом этаже расположатся два кафе с летними площадками.

Шадринск, Ольга Федорова

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