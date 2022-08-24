Курганские депутаты предложили сделать 1 сентября выходным днем

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят сделать 1 сентября выходным днем. С таким предложением к главе региона обратились депутаты гордумы Кургана и курганской областной думы.

«В нашу общественную приемную неоднократно поступали обращения от родителей – сделать День знаний выходным днем. Первый учебный день это очень ответственное и важное событие для всей семьи. Большинство родителей вынуждены отпрашиваться на работе или брать отгул, чтобы поддержать детей, особенно тех, кто идет в первый класс», – говорится в обращении на имя Вадима Шумкова, подписанном четырьмя депутатами из партии ЛДПР – Юрием Ярушиным, Ольгой Дружининой, Юлией Верходлиб и Антоном Рудаковым.

Письмо было зарегистрировано в правительстве Курганской области 24 августа.

Курган, Ольга Федорова

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